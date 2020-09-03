Отравление Навального можно расценивать как применение химического оружия – международная организация

03.09.2020, 17:40, Новости дня

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального можно считать применением химического оружия. Это следует из сделанного 3 сентября заявления гендиректора международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса, которого цитирует сайт организации.

В ОЗХО рассказали, что это реакция Ариаса на сообщение федерального правительства Германии о предполагаемом отравлении Навального нервно-паралитическим веществом.

“Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность. Государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом”, – подчеркнул гендиректор ОЗХО.

В организации отметили, что следят за ситуацией и готовы оказывать помощь в случае, если государства ее попросят.

2 сентября правительство Германии опубликовало заявление о том, что в организме отравившегося в России Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отмечал, что правительство свяжется по этому поводу с Организацией по запрещению химического оружия.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” тогда не назвали. Последний раз клиника сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик еще находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

Веществом нервно-паралитического действия “Новичок” в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса “Новичок” было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.