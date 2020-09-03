Мерьем Узерли из сериала “Великолепный век” ждет второго ребенка
03.09.2020, 17:23, Разное
По словам актрисы, сейчас она находится на пятом месяце.
Ребенок Мерьем Узерли должен появиться на свет в январе 2021 года.
“У меня родится девочка”, – сказала счастливая звезда
сериала “Великолепный век”. Мерьем добавила, что ее шестилетняя дочь Лара давно
мечтала о братике или сестренке.
Имя отца будущего ребенка Узерли не называет. Известно
только, что новый избранник актрисы родом из США. Мужчина уже год живет в
Германии. Первая встреча влюбленных произошла в Берлине.
Отметим, что слухи об интересном положении звезды сериала “Великолепный
век” появись еще в июле. Поклонники заметили изменения во внешнем виде актрисы.
У Мерьем Узерли на свежих фото был заметен подросший живот. Актриса
предположения фанатов долгое время не комментировала.
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Напомним, у артистки есть старшая дочь Лара. Девочку звезда
сериала “Великолепный век” родила от бизнесмена из Турции Джана Атеша. Актриса
и предприниматель были помолвлены, но незадолго до появления ребенка неожиданно
расстались. Мерьем улетела от избранника в Германию. Лара родилась уже в
Европе. О причинах разрыва точно ничего не известно.
Ранее, беседуя с журналистами, звезда сериала “Великолепный век” говорила, что Джан Атеш не помогает ей растить дочь. Бизнесмен не платит
алименты. Тот факт, что Лара не общается с папой, мало заботит актрису.
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