 

Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение

03.09.2020, 17:23, Разное

В научном журнале Science Advances была опубликована статья о том, что зонд Индийской организации космических исследований “Чандраян-1” обнаружил на поверхности Луны оксид железа или, проще говоря, ржавчину. О том, как это соединение могло появиться на естественном спутнике Земли, рассказал заведующий лаборатории геохимии Луны и планет Евгений Слюта.

Железо на поверхности Луны появилось из-за падения на нее железных метеоритов, передает сайт VSE42.RU. А завершили работу водород с Солнца и кислород с Земли, который выдуло благодаря солнечному ветру. Кроме того, вода попадает на Луну и с падающих комет, добавил он.



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