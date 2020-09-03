 

Ученые: Из-за глобального потепления вирусы могут стать более устойчивыми

03.09.2020, 17:17, Разное

Ученые обнаружили увеличение устойчивости вирусов по мере потепления климата. Из-за адаптации к высокой температуре их будет сложнее уничтожить.
Вирусы, находящиеся на поверхности воды, обычно гибнут под влиянием высокой температуры, солнца или микробов. Ученые установили, глобальное потепление вызывает у них способность эволюционировать. Исследователи изучили влияние температуры на выживаемость энтеровирусов, попадающих в окружающую среду из сточных вод. Для этого они создали четыре разных штамма энтеровируса человека, которые поместили в разную температуру – 10 и 30 градусов по Цельсию, а также с имитацией солнечного света и без нее. Через некоторое время специалисты пробовали ликвидировать вирусы, используя для этого свет, тепло, микробы, дезинфицирующие растворы, и обнаружили большую устойчивость к инактивации адаптированных к теплой воде вирусов. Также они были менее подвержены воздействию хлора.



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