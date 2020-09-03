 

С 1 января 2021 года пожилых россиян ожидает денежная прибавка

03.09.2020, 17:17, Разное

Следующий год для пожилых граждан Российской Федерации начнется с увеличения их доходов. Согласно постановлению правительства, определенные категории пенсионеров смогут получать ежемесячно денежную прибавку уже с 1 января 2021 года.
Российское правительство постоянно вводит новые виды помощи и индексации для самых незащищенных категорий граждан. Экономический кризис в мире и пандемия коронавируса ослабили бюджеты многих российских семей. В связи с этим в течение года были выплачены различные пособия и доплаты для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан, данная инициатива продолжится властями и в следующем году. Новые выплаты для пожилых пенсионеров начнут перечислять на их счета уже с начала 2021 года.

Причем увеличение размеров пенсии ожидает очень многих, перерасчет для страховых пенсий неработающим россиянам будет сделан с учетом уровня индексации в 6,3%. По данным Министерства труда РФ, за январь размер доплаты будет равен 17 432 рубля. Таким образом государственным властям удастся компенсировать рост инфляции, который в начале следующего года прогнозируется в пределах 3,7 – 4,2%. Также в 2021 году повышение ждет получателей социальных видов пенсий. Индексация для данной категории получателей составит 1,5%, до 9 977 рублей.

Стоит отметить, что ранее звучали призывы выплатить всем пенсионерам единовременную помощь в связи с кризисом в размере 75 тысяч рублей. Кроме того, как пишет «Политэксперт», представители негосударственных пенсионных фондов обращались в Центральный банк Российской Федерации с просьбой возврата частных пенсий, а также сделать все для того, чтобы их фонды гарантирования пенсионного обеспечения были сформированы как можно скорее.



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