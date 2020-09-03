Украина намерена вооружить свои войска вертолетами «Киборг»

03.09.2020, 16:53, Разное

Военные инженеры Украины работают над созданием нового вида военной техники. Уже в ближайшее время войска государства могут быть вооружены вертолетами «Киборг».

Новые воздушные суда будут представлять собой легкие вертолеты ВМ-4 многоцелевого использования. Военная модификация такого вертолета получила название «Киборг», как заверяют его создатели, он будет очень эффективен в борьбе как с техникой противника, например, танками, так и с пехотой.

Разработка вертолетов принадлежит авиастроительной компании «Вектор», как отмечает ее руководство, новые воздушные машины украинского производства оборудованы парой двигателей на поршневой системе. При этом, в случае выхода из строя одной такой силовой установки, работу продолжит второй мотор. На нем пилоты сумеют совершить посадку в непредвиденной ситуации.

Также стоит отметить, что мощность «Киборга» обеспечивается гибридно-силовой установкой. Кроме топливного двигателя, при возникновении проблем предусмотрена работа на аккумуляторной батарее. Корпус боевого вертолета состоит из композитных материалов и алюминия. При этом информация о сроках введении подобной аэротехники в эксплуатацию пока нет. Только для разработки ВМ-4 потребуется не менее 3 лет, заверяют эксперты. Поэтому судить о начале практического применения вертолета в Вооруженных силах Украины, как пишет «Слово и дело», слишком рано.