 

Яну Рудковскую в купальнике начали поздравлять с беременностью

03.09.2020, 16:53, Разное

Поклонники заподозрили российского продюсера Яну Рудковскую с беременностью. Поводом для этого послужили публикации блондинки из Сочи, где она решила искупаться в море, надев черный купальник. На снимках фанаты рассмотрели у знаменитости округлившийся живот.
Яна Рудковская не раз говорила, что мечтает подарить Евгению Плющенко сына или же дочь. Эта информация прозвучала в рамках проекта «Яна.Супер». Теперь поклонники пытаются рассмотреть округлившийся живот у знаменитости. На самом деле Рудковскую просто могли снимать с неудачного ракурса. Не исключается, что перед пляжем продюсер плотно пообедала.

1 сентября Рудковская и Плющенко проводили сына Александра в первый класс. На обнародованных в Instagram фотографиях продюсер прикрыла живот букетом цветов. В июле Рудковская сама спровоцировала слухи о том, что скоро снова станет мамой. На вопрос подписчиков о том, когда произойдет прибавление в семье, она ответила: «Скоро». О подробностях предстоящего события бизнес-вумен сообщать ничего не стала.

Продолжительный период времени Рудковская пыталась забеременеть естественным путем. Также она проходила через гормональную терапию, которая нужна для ЭКО. Однако подсадка оказалась не успешной. В программе «Яна.Супер» прозвучала информация о том, что Рудковская и Плющенко готовы рассмотреть вариант заключения контракта с суррогатной матерью.



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