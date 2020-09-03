Анна Семенович показала в Сети пикантные кадры из бани

03.09.2020, 16:53, Разное

Анна Семенович опубликовала в Сети очередные пикантные снимки. На них фигуристка и певица предстала в шапочке и полотенце во время отдыха бане.

Бывшая участница поп-группы «Блестящие» нередко радует поклонников различными фотографиями и видеороликами. В них артистка рассказывает о новых событиях в личной и творческой жизни, а также делится впечатлениями. На этот раз 40-летняя селебрити разместила эффектные кадры в личном stories на странице в Instagram.

Как прокомментировала видео сама Анна Семенович, она решила попариться в бане после хорошей работы. В руках артистки – веник для парилки из веточек дуба, а на голове специальная шапочка. За короткое время пост набрал большое количество отметок «Нравится» и лестных комментариев в адрес певицы. Фолловеры профиля звезды восхищались не только ее талантом, но и роскошной фигурой.

Как пишет «Ньюинформ», спортсменка и вокалистка работала в герлз-бэнде «Блестящие» в течение пяти лет, с 2003 по 2007 годы. После певица занялась собственной музыкальной карьерой, став успешной исполнительницей, а также освоив профессию теле- и радио-ведущей. Кроме того, в ее портфолио множество ролей в кино, а голосом певицы говорит Мастер Гадюка в русском дубляже мультфильма «Кунг-Фу панда».