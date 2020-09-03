Школьники в Благовещенске получили ожоги глаз после дезинфекции

03.09.2020, 16:48, Новости дня

Целый класс гимназии №4 в Благовещенске получил ожоги роговицы глаз после дезинфекции помещения, сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

Как известно, к врачам с жалобами не обращался лишь один ученик класса из 28 детей, остальные получили травмы легкой степени. Состояние детей удовлетворительное, они будут лечиться дома, госпитализация никому не потребовалась, передает ТАСС.

Отмечается, что когда дети находились в помещении класса, в нем работала лампа для кварцевания, хотя это должно происходить на перемене, пока в помещении никого нет. Как сообщили «Вести Амурская область», учительница забыла выключить лампу перед началом занятия.

На данный момент прокуратура и управление образования Благовещенска начали проверку.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в части обеспечения безопасного учебного процесса, а также проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, ВОЗ не рекомендовала применять UV-лампы для лечения COVID-19.