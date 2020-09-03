 

Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала

03.09.2020, 16:43, Разное

На днях в Сети появилось открытое письмо 150 экономистов из разных стран мира. Специалисты призвали белорусское руководство прекратить насилие в отношении протестующих, в противном случае это может обернуться катастрофическими последствиями для государства.

Свою подпись под документом оставил немецкий профессор Гидо Фрибель. В беседе с репортером экономист заявил, что авторитарный режим Александра Лукашенко угрожает благополучию Белоруссии. Он назвал недопустимым нарушения политических и экономических прав человека.

По мнению эксперта, если давление на демонстрантов продолжатся, то страну начнут покидать образованные и предприимчивые граждане, другими словами, – интеллектуальная элита. “Потеря человеческого капитала, которым страна богата, стала бы самой серьезной проблемой”, – подчеркнул Фрибель.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Авг 2020 в 10:38 PDT

Согласно пессимистическому сценарию, западные и восточные государства оборвут все контакты с Белоруссией, или же страна сама изолируется от всего мира. Если к этому еще добавится ограничение передвижения, то экономика может рухнуть, передает Deutsche Welle.

Единственный выход из ситуации, добавил Фрибель, – это уход Александра Лукашенко с поста президента, и создание правительства, в состав которого вошли бы представители старого режима и оппозиционеры. Они договорились бы об основополагающих политических принципах.

“А в экономической сфере правительство уделило бы повышенное внимание предприятиям малого и среднего бизнеса”, – поделился мнением специалист.



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