 

В бундестаге оценили вероятность остановки строительства “Северного потока – 2”

03.09.2020, 16:23, Разное

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением об отравлении российского блогера Алексея Навального, многие эксперты заговорили о вероятности введения новых западных санкций против России. В числе возможных ударов по российской экономике называлась и остановка строительства проекта “Северный поток – 2”.

Однако в немецком правительстве считают, что ставить крест на “Северном потоке – 2” пока рано. “В свете имеющихся на текущий момент данных немедленное прекращение строительства было бы нецелесообразно”, – цитирует RT вице-президента немецкого бундестага Вольфганга Кубики. Он считает, что прежде необходимо дождаться завершения расследования произошедшего с блогером.



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