 

Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов

03.09.2020, 16:23, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет всячески быть полезным для российских партнеров. Он сообщил, что на Западе готовят для России “пакости” в преддверии региональных выборов. Такое заявление политик сделал на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

“Вот их стиль, их лицо”, – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в сложившихся условиях двум дружественным странам нужно быть готовым защищать свою независимость.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой пригрозил твердым ответом тем, кто пытается “оторвать” Белоруссию от России.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты. Обстановка не стабилизируется. Ситуацию Александр Лукашенко будет обсуждать 10 сентября в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее “Дни.ру” публиковали позицию журналиста Алана Мамиева. Он считает, что Евросоюз не прочь включить Белоруссию в свою сферу влияния. Но чем больше Запад давит на республику, тем быстрее она присоединится к России.

Единый день голосования пройдет в России в середине сентября.



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