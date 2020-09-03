Мнение: Как «Адмирал Крузенштерн», но только «человек и самолёт»

03.09.2020, 16:20, Разное

Все помнят, как почтальон Печкин из «Простоквашино», отвечая на вопрос папы Дяди Фёдора «Хто я?», заявил, что тот не иначе как Иван Фёдорович Крузенштерн – человек и пароход. Но кто бы помог подумать, что сегодня, в 2020 году, у нас в России есть свой такой «Крузенштерн» – человек и самолёт!

Уже которую неделю продолжается дискуссия вокруг страшной ситуации с политблогером, лидером оппозиции России Алексеем Навальным, который оказался в тяжелейшем состоянии в больнице сначала Омска, а затем и Германии. В последней заявили, что оппозиционер был отправлен – и след нужно искать именно в России.

Чувствуете, да? Этот запах… Нет, не напалма. Авиационного топлива, голландских тюльпанов и лондонского дождя, которые так и просятся на ум от всего происходящего.

По мнению немцев, Навальный был отправлен «Новичком» – тем же ядом, что и Скрипали, и ситуация повторяется аналогично что в случае со Скрипалями, что в случае с MH17: несмотря на все усилия Москвы как-то присоединится к расследованию, все предложения о сотрудничестве, помощи и желания добиться правды отвергаются на всех уровнях со стороны Германии и ЕС.

Как это было с Боингом малазийских авиалиний: Минобороны предоставило свои данные, снимки со спутника, траектории засеченных ракет, а они даже не были использованы Нидерландами, которые сделали дело закрытым и никого не допустили к обломкам, кроме США и Украины. Хотя казалось бы!

Теперь же Россию в очередной раз целенаправленно «отодвигают» подальше от дела, несмотря на то, что Навальный – гражданин России, и как бы кто к нему не относился, он остаётся россиянином и наша страна имеет право знать, что с ним всё-таки на самом деле произошло, а без объективного доступа к информации этого просто невозможно достичь.

Также нужно отметить, что замглавы Бундестага Вольфганг Кубицкий уже открыто заявил, что не верит в причастность российских властей к отправлению Алексея. А у Bild мнение иное, прям по методичке: требует немедленной расправы с властями РФ.

Что не так с Берлином? Или Меркель снова перед кем-то струсила и теперь разыгрывает этот спектакль?