Высший антикоррупционный суд Украины оставил Микитася под стражей

03.09.2020, 16:17, Новости дня

3 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил под стражей подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента “Укрбуду” Максима Микитася. Об этом ВАКС проинформировал в Facebook.

“Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил экс-президенту государственной стройкорпорации меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября 2020 года включительно, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн, определенного постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда”, – говорится в сообщении.

ВАКС залишив під вартою експрезидента державної будкорпораціїСьогодні, 3 вересня, слідчий суддя Вищого… Posted by Вищий антикорупційний суд on Neljapäev, 3. September 2020

Предыдущий срок ареста истекал у Микитася 7 сентября. Последний раз меру пресечения ему продлевали 27 июля.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

В начале апреля ВАКС взыскал с Микитася 81 млн грн залога, назначил новый – 100 млн грн и возложил на него ряд обязательств. В САП “Украинской правде” сообщили, что штрафные санкции к экс-президенту “Укрбуду” применили в связи с тем, что он нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с двумя свидетелями. Прокуроры настаивали на аресте Микитася, так как он не внес 100 млн грн залога, однако суд отказал.

28 мая Апелляционная палата ВАКС отправила Микитася под стражу.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.