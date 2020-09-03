 

Звезда сериала “Пацаны” Куэйд сыграет в перезапуске хоррора “Крик”

03.09.2020, 16:17, Новости дня

Звезда сериала “Пацаны”, американский актер Джек Куэйд сыграет в перезапуске хоррора “Крик”. Об этом сообщает Variety.

Какая роль достанется Куэйду, пока неизвестно.

Режиссеры фильма – Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

В новом “Крике” роли исполнят также Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Они исполнят роли, в которых предстали в прошлых лентах франшизы, – репортера Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи.

Съемки начнутся в конце 2020 года. Предварительная дата релиза картины –, 14 января 2022 года.

Первый фильм франшизы “Крик” вышел в 1996 году. Картину снял Уэс Крэйвен. Главнй героиней является Сидни Прескотт, которую преследует человек в маске. Предстоящая картина станет пятой во франшизе. Предыдущая вышла в 2011 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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