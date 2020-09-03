 

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

03.09.2020, 16:17, Новости дня

Во время тушения пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества”, – говорится в сообщении.

Із сумом повідомляємо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 3. September 2020

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции ООС.

По состоянию на 11.00 3 сентября в Луганской области ликвидированы три очага пожара.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.

Штаб ООС считает, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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