 

Кабмин снял вопрос о присвоении пожизненной стипендии отцу Зеленского

03.09.2020, 16:17, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября снял с рассмотрения проект указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии ряду деятелей сферы образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно проекту указа, опубликованном на сайте правительства, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе – доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.

Предложение снять указ с рассмотрения Кабмина внес врио министра образования Сергей Шкарлет.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 568 грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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