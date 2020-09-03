 

Россия будет добиваться исключения «Новичка» из списка боевых отравляющих веществ

03.09.2020, 15:58, Разное

Представитель России при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) внёс на рассмотрение ассамблеи организации документ, предусматривающий исключение из числа боевых отравляющих веществ «Новичка» и группы похожих ядов.

Как заметил функционер, экспертами значительно преувеличена токсичность группы веществ, что было неоднократно продемонстрировано на практике.

«Не будем заниматься политикой. Займёмся чистой химией и медициной. Эксперты организации неоднократно были свидетелями применения «Новичка» в реальной жизни. Как видим, его жертвы живы до сих пор, т.е. яд наносит умеренный вред здоровью. Сергей и Юлия Скрипаль по заявлениям наших партнёров живы и даже звонили родственникам. Алексей Навальный проходит амбулаторное лечение в Берлине. Также опровергнут тезис о токсичности «Новичка». Все контактировавшие с упомянутыми лицами и вовсе пребывают в добром здравии и не понесли вреда для здоровья. Таким образом Россия считает, что вред, причиняемый «Новичком», равносилен степени вреда для здоровья от употребления алкоголя и табака. Мы же не будем заносить их в список отравляющих веществ? Поэтому Россия предлагает рассмотреть вопрос на нашем ближайшем заседании», — заявил российский представитель в ОЗХО.

В качестве подтверждения своих слов российская сторона заявила об открытости по этому вопросу и пригласила экспертов ОЗХО посетить предприятия, вдохнуть «Новичок» и убедиться в его нетоксичности. Эксперты ОЗХО пока не приняли решение по этому вопросу.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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