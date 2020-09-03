 

Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией

03.09.2020, 15:43, Разное

Евросоюзу и НАТО не нравится, что российская экономика с каждым годом укрепляется, а влияние Москвы на международные процессы растет, пояснил Володин. “Они не хотят, чтобы наша страна была сильной”, – считает спикер.

Он напомнил о ситуации с отравлением Скрипалей, когда Запад также обвинил в произошедшем Россию. Это была очевидная провокация, цель которой – ввести продлить санкции против Москвы, сказал председатель нижней палаты. При этом Великобритания не ответила ни на один запрос и не допустила наших специалистов к расследованию, заявил Володин.

Спикер заметил, что раскручивание ситуации вокруг Навального и обвинения в адрес России идут на фоне событий в Белоруссии, с которой наша страна имеет Союзный договор. Запад пытался вмешаться в дела республики, и ему важно, чтобы Россия не стала защищать союзника, пояснил Володин.

Он подчеркнул, что российские власти и врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Навального, невзирая на его политические взгляды. Когда семья блогера обратилась к президенту с просьбой помочь вывезти его за границу, все было сделано в кратчайшие сроки, напомнил Володин.

“Зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?” – задался вопросом спикер.

При этом Германия так и не предоставила данных о состоянии здоровья Навального, отметил Володин. “Если сейчас с ним что‑то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация”, – сказал председатель нижней палаты.

Москва должна получить от Берлина доступ ко всем материалам о здоровье Навального, подчеркнул спикер. Вместо этого из Германии звучат политические заявления, посетовал председатель нижней палаты.

Он предложил подключить к диалогу парламентариев двух стран. “Мы готовы к диалогу”, – заявил Володин.

Председатель нижней палаты призвал Бундестаг поднять перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос о втягивании Берлина в антироссийскую кампанию. “Понятно, что Германия – заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию”, – заключил спикер Госдумы.

Напомним, что накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об отравлении Алексея Навального химическим веществом из группы “Новичок”. В российском МИДе назвали заявления германских властей
бездоказательными.



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