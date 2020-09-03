 

Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена: Какая красавица

03.09.2020, 15:23, Разное

Актриса отечественных теленовелл счастлива в браке с актером
и шоуменом Виктором Васильевым. Знаменитости поженились в октябре 2012 года. На
момент бракосочетания Анна Снаткина уже носила под сердцем ребенка. В апреле
2013 года актриса подарила мужу дочь. Девочку пара назвала Вероника.

Анна Снаткина редко публикует фото наследницы в соцсетях,
однако на днях сделала исключение. Дело в том, что дочь знаменитости
пошла в первый класс. Звезда сериалов запечатлела чадо за партой. Вероника
тянет руку вверх. Поза ребенка и выражение лица выдают нетерпение.

“Первоклассное фото! Доченька, в добрый путь!”– подписала
кадр Анна Снаткина.

Подписчики артистки, которые, наконец, смогли рассмотреть Веронику, от публикации пришли в восторг. Пользователи Сети сделали вывод,
что девочка унаследовала черты лица от папы. Ребенка осыпали комплиментами.

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Публикация от Actress/official page (@snatkina_anna) 1 Сен 2020 в 12:12 PDT

“Какая красавица, умничка и милашка!!! Вероничка, удачи тебе
на новом этапе жизни. ❤️Радуй
семью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю Вас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Ой,
какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу. Желаю
удачи, успехов в учебе, отличного настроения, радости, веселья Веронике😍❤️💘💖😘😊”, “Ох, какая красивая!”, “Какая
красавица!” – рассуждают поклонники Анны Снаткиной.



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