Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена: Какая красавица
03.09.2020, 15:23, Разное
Актриса отечественных теленовелл счастлива в браке с актером
и шоуменом Виктором Васильевым. Знаменитости поженились в октябре 2012 года. На
момент бракосочетания Анна Снаткина уже носила под сердцем ребенка. В апреле
2013 года актриса подарила мужу дочь. Девочку пара назвала Вероника.
Анна Снаткина редко публикует фото наследницы в соцсетях,
однако на днях сделала исключение. Дело в том, что дочь знаменитости
пошла в первый класс. Звезда сериалов запечатлела чадо за партой. Вероника
тянет руку вверх. Поза ребенка и выражение лица выдают нетерпение.
“Первоклассное фото! Доченька, в добрый путь!”– подписала
кадр Анна Снаткина.
Подписчики артистки, которые, наконец, смогли рассмотреть Веронику, от публикации пришли в восторг. Пользователи Сети сделали вывод,
что девочка унаследовала черты лица от папы. Ребенка осыпали комплиментами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Какая красавица, умничка и милашка!!! Вероничка, удачи тебе
на новом этапе жизни. ❤️Радуй
семью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю Вас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Ой,
какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу. Желаю
удачи, успехов в учебе, отличного настроения, радости, веселья Веронике😍❤️💘💖😘😊”, “Ох, какая красивая!”, “Какая
красавица!” – рассуждают поклонники Анны Снаткиной.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет