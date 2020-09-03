Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена: Какая красавица

03.09.2020, 15:23, Разное

Актриса отечественных теленовелл счастлива в браке с актером

и шоуменом Виктором Васильевым. Знаменитости поженились в октябре 2012 года. На

момент бракосочетания Анна Снаткина уже носила под сердцем ребенка. В апреле

2013 года актриса подарила мужу дочь. Девочку пара назвала Вероника.

Анна Снаткина редко публикует фото наследницы в соцсетях,

однако на днях сделала исключение. Дело в том, что дочь знаменитости

пошла в первый класс. Звезда сериалов запечатлела чадо за партой. Вероника

тянет руку вверх. Поза ребенка и выражение лица выдают нетерпение.

“Первоклассное фото! Доченька, в добрый путь!”– подписала

кадр Анна Снаткина.

Подписчики артистки, которые, наконец, смогли рассмотреть Веронику, от публикации пришли в восторг. Пользователи Сети сделали вывод,

что девочка унаследовала черты лица от папы. Ребенка осыпали комплиментами.

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Публикация от Actress/official page (@snatkina_anna) 1 Сен 2020 в 12:12 PDT

“Какая красавица, умничка и милашка!!! Вероничка, удачи тебе

на новом этапе жизни. ❤️Радуй

семью своими успехами в учебе. Анечка и Виктор, поздравляю Вас!!!!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Ой,

какая большая у вас уже доченька, красавица, умница вся в маму и папу. Желаю

удачи, успехов в учебе, отличного настроения, радости, веселья Веронике😍❤️💘💖😘😊”, “Ох, какая красивая!”, “Какая

красавица!” – рассуждают поклонники Анны Снаткиной.