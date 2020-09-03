Поклонники восхитились идеальным прессом Елизаветы Арзамасовой

03.09.2020, 15:17, Разное

Актриса Лиза Арзамасова показала на фотографии идеальный пресс. Поклонники восхитились плоским животом звезды сериала «Папины дочки».

Лиза Арзамасова в последнее время является одним из главных ньюсмейкеров. К ней начало проявляться повышенное внимание после того, как стало известно о ее романе с тренером и фигуристом Ильей Авербухом. Поклонники тщательно наблюдают не только за личной жизнью знаменитости, но и за ее внешним видом, а также поведением.

В очередной раз волну обсуждения вызвала фигура Арзамасовой. Актриса опубликовала красивый снимок, на котором запечатлена в белом костюме с укороченным верхом. Фанаты звезды сериала «Папины дочки» отметила, что знаменитость выглядит просто замечательно. Некоторые начали интересоваться, каким видом спорта она занимается и какой у нее рацион питания. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков.