Давиденко: В Германии банкир попросил у друга, которого знает 30 лет, паспорт, чтобы убедиться, что это он. Такие у них правила. Круто, когда люди чтут законы
03.09.2020, 14:55, Новости дня
Дочитайте.
Чтобы встретиться с нашим давним немецким партером Клаусом, мне пришлось проехать 100 км до маленького немецкого города, в котором живет сам Клаус и находится его завод.
Для этого места с населением 20 тыс. человек 67-летний Клаус – главный работодатель и крайне узнаваемый человек.
– Алекс, я тебя приглашаю на обед. Только можно мы по дороге заглянем в мой банк? Надо обновить мою карту.
Встреча была запланирована, и нас прямо с порога провели в кабинет руководителя отделения банка.
Оказалось, они с Клаусом давние добрые товарищи.
– Алекс, познакомься. Это Вернер, он руководит этим отделением почти столько же, сколько мне лет.
– Да брось, Клаус. Алекс, не слушайте его. Я с его сыном в школу ходил. Поэтому знакомы мы всего лет 30.
Дальше. Они какое-то время еще оформляли и подписывали какие-то формы.
– Так, Клаус. Ну, мы почти все закончили. Теперь для того, чтобы выдать тебе карту, мне нужно удостовериться, что это ты. Можно твой паспорт?
– Да, пожалуйста.
Я про себя подумал: бред, зачем ему паспорт Клауса. Он и так знает, кто перед ним.
Банкир:
– Прекрасно, Клаус. А теперь сними, пожалуйста, маску с лица, чтобы я убедился, что это именно ты.
Клаус как ни в чем не бывало снял маску и показал другу-банкиру свое лицо.
На этом моменте я аж подпрыгнул: “Эээ. I am very sorry. А что это вообще только что было?! Ребята, вы тут что с ума все сошли? Вы только что мне 10 минут рассказывали, что знакомы 30 лет, обсуждали детей и семейные новости. А теперь вы просите Клауса снять маску, что убедиться, что это именно он сидит перед вами?! Are you joking?”
Банкир непонимающе поднял на меня глаза:
– Да, Алекс. А что тут такого? Это правила банка в период COVID-19. Так как все приходят в масках, я должен убедиться, что именно он сидит передо мной.
– Но, Вернер. Вы ведь это и так знаете. Разве у вас в кабинете стоят камеры? Зачем?
– Нет, камер здесь нет. Но это правило банка.
Ребята! Он реально не понимал мой вопрос. Дальше спорить было бессмысленно.
Уже второй день я хожу под впечатлением от этого такого маленького, но такого показательного эпизода. Да, это обескураживает. Но fuck – это так круто, когда люди чтут законы и соблюдают написанные правила.
Правила. Которые одинаковые для всех.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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