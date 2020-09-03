“Вспомнила, что в этом году 35”. Цибульская анонсировала выход первого альбома

03.09.2020, 14:55, Новости дня

Украинская певица Ольга Цибульская 2 сентября на своей странице в Instagram заявила, что готовит к своему 35-летию выпуск первого музыкального альбома.

“Я выпускаю альбом. Первый в жизни. Долго откладывала, потому что свои треки всегда пишу сама и о себе. А потом вспомнила, что в этом году мне 35″, – поделилась планами певица.

По словам певицы, осень 2020 года будет для нее и поклонников ее творчества особенной.

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Став в коментарях, якщо думаєш як я * * Я випускаю альбом. Перший в житті. Довго відкладала, бо свої треки завжди пишу сама і про себе. * * І за всю мою кар’єру не здаходилося вдалого часу, щоб бути настільки відвертою. * * А потім я згадала, що цього року мені 35. І мені #побарабану гарантії. Я давно живу як хочу * * А хочу відчувати тебе і себе, тут і зараз * * Ця осінь буде для нас особливою. Скоро * * #мяу

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 2 Сен 2020 в 11:02 PDT

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017 году она вела нацотбор на “Евровидение”.

14 декабря певице исполнится 35 лет.