 

“Вспомнила, что в этом году 35”. Цибульская анонсировала выход первого альбома

03.09.2020, 14:55, Новости дня

Украинская певица Ольга Цибульская 2 сентября на своей странице в Instagram заявила, что готовит к своему 35-летию выпуск первого музыкального альбома. 

“Я выпускаю альбом. Первый в жизни. Долго откладывала, потому что свои треки всегда пишу сама и о себе. А потом вспомнила, что в этом году мне 35″, – поделилась планами певица. 

По словам певицы, осень 2020 года будет для нее и поклонников ее творчества особенной. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Став  в коментарях, якщо думаєш як я * * Я випускаю альбом. Перший в житті. Довго відкладала, бо свої треки завжди пишу сама і про себе. * * І за всю мою кар’єру не здаходилося вдалого часу, щоб бути настільки відвертою. * * А потім я згадала, що цього року мені 35. І мені #побарабану гарантії. Я давно живу як хочу * * А хочу відчувати тебе і себе, тут і зараз * * Ця осінь буде для нас особливою. Скоро * * #мяу

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 2 Сен 2020 в 11:02 PDT

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017 году она вела нацотбор на “Евровидение”. 

14 декабря певице исполнится 35 лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Лукашенко увидел угрозу для Европы в белорусском протесте

06.08 / Google заблокировала на YouTube более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

28.07 / Корабли СФ провели противодиверсионные учения в Баренцевом море

24.06 / “Для преодоления последствий может понадобиться не 1 млрд грн”. Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов. Видео

15.07 / В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

07.07 / Роман Доброхотов: «Остановить Кадырова не может никто кроме Путина»

26.06 / Лукашенко оценил парад Победы в Москве

07.07 / Мятежники из Йемена пообещали обстреливать дворцы военачальников Саудовской Аравии

20.08 / Папа Римский призывает сделать вакцину от COVID-19 всеобщим достоянием на фоне роста заражений в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска