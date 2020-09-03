Первая распаковка Poco X3 NFC показала рабочий смартфон до его анонса

03.09.2020, 14:53, Разное

Через несколько дней свое новое устройство официально представит суббренд компании Xiaomi. Рабочий смартфон Poco X3 NFC до анонса показали в Сети во время первой распаковки.

Устройство представят уже 7 сентября, новинка обещает быть интересной для любителей недорогой, но технически оснащенной техники. В Poco X3 кроме NFC есть также и ряд других особенностей, актуальных для современного рынка мобильных технологий. Так, дисплей аппарата составляет 6,67 дюймов в диагонали и поддерживает 120-герцную частоту обновления изображений.

Квадромодуль фото-видео-камер получил главный объектив в 64 мегапикселей, селфи-датчик при этом 20-мегапиксельный. Работает устройство на однокристальном процессорном чипе от Qualcomm Snapdragon версии 732G, помогает ему в этом 6-гигабайтный чип оперативной памяти. Такой комплект показал 1766 баллов в многоядерном тестировании на бенчмаркинговом сервисе Geekbench, одноядерные испытания показали результативность в 571 балл.

Функционирует Poco X3 NFC на десятой версии операционной системы Android, который вероятно, будет обновлен с выходом следующего поколения ОС. На YouTube опубликован ролик с распаковкой новинки, в нем демонстрируется комплект поставки и работа девайса.