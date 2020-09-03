Михаил Шуфутинский вспомнил об изменах первой жене

03.09.2020, 14:53, Разное

Звезда шансона Михаил Шуфутинский в ходе интервью вспомнил, как изменял своей первой жене. После окончания школы он вступил с брак с девушкой по имени Татьяна. Родители будущей знаменитости выступали против этих отношений, но влюбленные смогли настоять на своем.

Михаил Шуфутинский и его избранница поженились в студенческие годы. Церемония состоялась на даче родителей невесты. Семейная жизнь у пары не задалась изначально, и проблема заключалась не в отсутствии денежных средств. Когда Шуфутинский отправился на гастроли в Тбилиси, то познакомился с новой девушкой. В это время его жена начала встречаться с экс-возлюбленным, который вернулся из армии.

В результате пара решила расстаться, родители оказались шокированы этой новостью. Шуфутинский после развода видел первую жену только один раз в жизни. Когда бывшие супруги случайно встретились, у них даже не появилось желание обняться. Экс-возлюбленная на тот момент состояла в новом браке.

В январе 1971 году Шуфутинский заключил брак с новой возлюбленной Маргаритой. Именно она стала главной женщиной в его жизни. Супруга подарила артисту двух сыновей. Она скоропостижно скончалась в США пять лет назад. Известно, что жена звезды шансон страдала сердечной недостаточностью. Пока супруга занималась переездом, артист активно гастролировал. Несколько дней возлюбленная не поднимала трубку, тревогу забили сыновья. Полицейские обнаружили жену Шуфутинского мертвой у себя в доме.