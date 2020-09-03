Премьер Белоруссии захотел обсудить развитие Союза с Россией

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03.09.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПремьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что рассчитывает на предстоящем заседании союзного Совмина предметно поговорить о дальнейшем развитии Союза Белоруссии и Россией.

«Выражаю надежду, что мы конструктивно обсудим весь круг имеющихся вопросов, а закрепить достигнутые договоренности предлагаем на очередном заседании совета министров Союзного государства, где мы, я надеюсь, предметно поговорим и о дальнейшем развитии этого интеграционного объединения», – передает РИА «Новости» его слова во время встречи в расширенном составе со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске.

Ранее Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии. По его ловам, Белоруссия является родной страной для России, и дело не только в духовных, исторических и языковых связях, но также и в «сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом.

Напомним, Мишустин прибыл в Минск, где он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие пару недель состоится и встреча Путина и Лукашенко в Москве.



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