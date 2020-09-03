 

Москва и Минск достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей

03.09.2020, 14:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРоссийская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко, что все решения «по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям», были приняты, передает РИА «Новости».

«Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры», – добавил он.

Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Минск, где он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.



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