Москва и Минск достигли договоренностей по вопросам оплаты энергоносителей
03.09.2020, 14:48, Новости дня
Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
Мишустин сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко, что все решения «по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям», были приняты, передает РИА «Новости».
«Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры», – добавил он.
Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Минск, где он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.
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