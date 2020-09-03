 

“Вы звери!”: адвокат Ефремова закатил истерику в зале суда

03.09.2020, 14:43, Разное

В четверг, 3 сентября, в Пресненском суде Москвы состоялось новое заседание по делу звезды. В ходе слушания Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельной аварии в центре Москвы. Прокурор запросила для актера одиннадцать лет колонии общего режима.

Адвокат Ефремова эмоционально отреагировал на требование стороны обвинения. Пашаев разгромил оппонентов, которые не дали артисту возможности расплатиться с родственниками Сергея Захарова. Также правозащитник обвинил журналистов, присутствующих на слушании, в продажности.

Досталось и пострадавшей стороне. Пашаев пристыдил семью погибшего за отказ принять помощь и съемки в телешоу. По его словам, Ефремов через неделю после трагедии пообещал до конца жизни поддерживать детей Захарова, но они восприняли это как оскорбление.

“Что еще Ефремов должен был сделать, я не понимаю!”, – закатил истерику защитник.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Сен 2020 в 1:13 PDT

Пашаев добавил, что актер с первых дней знал, чем все закончится. Знаменитость до сих пор страдает из-за случившегося. Потерпевшие и правоохранители якобы только создавали Михаилу Ефремову препятствия. Актеру, страдающему от болезни легких, якобы запретили посещать врача и выходить на улицу.

“Общий посыл речи Пашаева – “господа, вы звери”, – резюмирует сайт “Комсомольская правда”.



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