В китайской гробнице обнаружили древнейший анатомический атлас

03.09.2020, 14:17, Разное

Международная группа ученых обнаружила в КНР древнейший анатомический атлас. Манускрипт был обнаружен в китайской гробнице еще в 1970-х годах, однако только сейчас его сумели расшифровать.

Результаты исследования экспертов из США и Великобритании опубликовало издание The Anatomical Record. Согласно его данным, открытие ученых представляет собой самый древний в истории атлас анатомии человека. Возраст гробницы датируется примерно 168 годом до нашей эры, она расположена в южной части Центрального Китая, неподалеку от Чанши. Соответственно самой находке порядка 2,2 тысячи лет, но только сейчас ученым удалось правильно расшифровать выявленные артефакты.

Интересно, что в те далекие времена человечество еще не знало о системах кровеносных сосудов, вен и артерий, а также о нервных окончаниях. Китайская медицина полагалась на философскую концепцию взаимного дополнения противоположностей Ян и Инь. В найденной рукописи описано одиннадцать путей через тело, которые почти точно соответствуют меридианам в акупунктуре, возникшим как концепция позже. Древние китайские врачеватели из почтения к предкам никогда не вскрывали тело умершего, из-за чего очень плохо представляли себе, как работают внутренние органы.

Однако, как видно из нового прочтения находки, анатомия все же в определенной степени изучалась в Древнем Китае, для этого, вероятно, использовали трупы казненных преступников. Открытие поможет также понять и основы акупунктуры, поскольку дает некоторые научные основания для нее. Ранее считалось, что никаких подтверждений для теорий меридиан не существует, однако сейчас стало понятно, что в те времена врачи все же пользовались картой строения человеческого тела.