США решили создать ракету средней дальности для атаки целей на воде и суше
03.09.2020, 14:08, Новости дня
США работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщают СМИ со ссылкой на представителя сухопутных сил США.
Как передает Defense News, данная разработка должна «заполнить пробелы» в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США, отмечает издание, передает РИА «Новости».
Решение о разработке новой ракеты было принято на основании результатов исследования в области стратегического вооружения, проведенного аналитическим центром Army Futures Command в Нью-Мексико, сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк.
По итогам исследования, были рекомендованы как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений, которые позволят «сравняться с конкурентами, близкими по уровню» к США.
Напомним, в среду США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.
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