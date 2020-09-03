США решили создать ракету средней дальности для атаки целей на воде и суше

03.09.2020, 14:08, Новости дня

США работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщают СМИ со ссылкой на представителя сухопутных сил США.

Как передает Defense News, данная разработка должна «заполнить пробелы» в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США, отмечает издание, передает РИА «Новости».

Решение о разработке новой ракеты было принято на основании результатов исследования в области стратегического вооружения, проведенного аналитическим центром Army Futures Command в Нью-Мексико, сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк.

По итогам исследования, были рекомендованы как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений, которые позволят «сравняться с конкурентами, близкими по уровню» к США.

Напомним, в среду США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.