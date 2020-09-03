После отравления Навального в Германии звучат требования пересмотреть «Северный поток-2»

03.09.2020, 14:01, Новости дня

Германские политики и дипломаты призывают дать России общеевропейский ответ, затрагивающий газопровод «Северный поток – 2», после отравления критика Кремля Алексея Навального нервно-паралитическим веществом.

«Европа должна отреагировать», – заявил глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген радиостанции Deutschlandfunk в четверг, когда его спросили, должны ли прекратиться работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию.

«Мы должны проводить жесткую политику, мы должны реагировать единственным языком, который понимает [президент России Владимир] Путин, а именно продажи газа», – заявил Реттген, член правящей консервативной партии Меркель.

Председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, бывший посол в Вашингтоне, поддержал совместный ответ ЕС и НАТО, заявив, что мягких мер, таких как высылка дипломатов, может оказаться недостаточно.

«Если мы с нашими партнерами хотим послать Москве четкий сигнал, то тогда на повестке дня должны быть наши экономические отношения, а это означает, что "Северный поток – 2" не должен остаться без внимания», – заявил Ишингер, отметив при этом, что полный бойкот не будет хорошим шагом.