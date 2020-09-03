Пэрис Хилтон рассказала о том, что терпела побои от бывших бойфрендов: “Не могу поверить, что позволяла так с собой обращаться”

03.09.2020, 14:00, Разное

Не так давно известная it-girl, модель и бизнесвумен Пэрис Хилтон призналась, что давно мечтает стать матерью. А также — что она по-настоящему счастлива в отношениях с нынешним бойфрендом Картером Реумом. Судя по новому откровенному интервью Пэрис для американского издания People, ей есть, с чем сравнивать поведение Картера. И, увы, сравнение это идет совсем не в пользу прошлых бойфрендов девушки, которые, как оказалось, часто были с ней грубы и жестоки.

Я пережила несколько абьюзивных отношений. Меня душили, били, агрессивно хватали меня. И я терпела те вещи, которые никто не должен терпеть.

— говорит Пэрис в интервью. Причину своей покорности она видит в посещении школы-интерната под названием Provo Canyon в Юте в 90-е годы. Там она впервые столкнулась с жестокостью и долго не могла дать отпор своим обидчикам:

В этой школе я так привыкла к постоянному абьюзу, что такое отношение стало для меня нормой. Пять моих романов начинались по одному и тому же сценарию: все бойфренды казались приятными молодыми людьми, а затем мне открывалась их истинная сущность. Они становились ревнивы, агрессивны и пытались меня контролировать. И в конце концов они доходили до точки, когда начинали уничтожать меня морально и физически… Я тогда не понимала на самом деле, что значит по-настоящему любить кого-то. Я думала, что если они так сходят с ума из-за меня, значит, они меня любят. И сейчас, оглядываясь назад, я не могу поверить, что позволяла так с собой обращаться.

Пэрис Хилтон

Пэрис также прокомментировала еще один известный инцидент из своей биографии: появление в интернете секс-видео с ее участием. Интимный ролик тогда распространил ее бывший бойфренд Рик Соломон, с которым Пэрис, по ее признанию, никогда не стала бы встречаться, если бы не была столь привычна к жестокости:

Я бы никогда не допустила в свою жизнь такого человека, если бы до этого не сталкивалась с абьюзом. Я встретила худшего человека из возможных, а ведь если бы я не ходила в школу-интернат, я бы и помылить не могла о том, чтобы сблизиться с ним. Provo Canyon оказала влияние на все мои последующие отношения.

К счастью, теперь Пэрис удалось вырваться из этого замкнутого круга. Свои отношения с Картером Реумом она называет здоровыми и счастливыми:

Раньше я считала себя недостойной правильных отношений. Но я многому научилась за эти годы. И я так благодарна, что нашла свою идеальную вторую половинку.

Пэрис и Картер Реум

Напомним, что избранник Пэрис Картер Реум является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.