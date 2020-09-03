В водоемах канадской Арктики нашли волокна от джинсов

03.09.2020, 13:53, Разное

В озерах и других водоемах на канадской территории Арктики эксперты нашли волокна от джинсовой ткани. Информации о том, как их наличие в природной среде скажется на экологии, пока нет.

Фрагменты волокон от джинсов выявили возле прибрежной зоны Канадского Арктического архипелага, а также в районе Великих озер и ряда других водоемов. Всего зафиксировано несколько тысяч подобных частиц ткани, что исследователи оценивают, как индикаторы влияния человеческой деятельности на существующие экосистемы.

Научное издание Environmental Science & Technology Letters отмечает, что, хотя составляющими такой ткани являются природные волокна, в процессе производства они обрабатываются химикатами. Вследствие этого они не подвергаются разложению достаточно долгое время, накапливаясь и создавая гипотетическую угрозу для живых организмов в местах их обнаружения. Причем волокна от джинсов можно выявить сейчас практически в любой точке земного шара.

Канадские экологи обнаружили следы джинсовых волокон в донных и ледовых отложениях озер Гурон и Онтарио, а также на побережьях моря Бофорта, Баффиновой Земли, и в ряде других приполярных регионов канадской арктической территории. Источником нитей денима исследователи считают обычную стирку, при которой многие частицы волокон оказываются вымытыми из джинсовых изделий.

Только 80 процентов таких частиц могут сдержать очистительные станции, остальные же волокна беспрепятственно попадают в окружающую среду, засоряя ее. При этом точного ответа на масштабы влияния такого мусора на природу пока нет. Сейчас специалисты продолжают исследования, чтобы уточнить возможный вред от волокон джинсов в Арктике.