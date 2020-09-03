Эксперт Рогозин рассказал, как мошенники обманывают людей при использовании банкоматов

03.09.2020, 13:53, Разное

Россияне всё чаще становятся жертвами мошенников, которые обманывают людей при использовании банкоматов. Эксперт Александр Рогозин сообщает, что злоумышленники применяют инновационные средства и современные схемы для обналичивания денег с карт посторонних лиц.

Консультант по информационной безопасности Александр Рогозин порекомендовал владельцам банковских карточек быть предельно осторожными, снимая денежные средства. В настоящее время стал распространённым современный вид мошенничества – похищение информации с магнитного чипа карты и дальнейшее её использование для совершения операций. Злоумышленники вставляют в картоприёмник миниатюрный модуль (скиммер) или скрытые камеры, что позволяет копировать все необходимые данные.

Поэтому эксперт рекомендует при вводе PIN-кода прикрыть клавиатуру рукой, а также лучше пользоваться банкоматом, который находится в многолюдных местах: непосредственно в отделении банков и в торговых центрах, передаёт «ПолитЭксперт». Рогозин предостерегает от действий мошенников, которые, используя скимминговое устройство в своём деле, зачастую применяют дополнительные считыватели банковских карт и специальные накладки на клавиатуру банкомата, пишет издание «Слово и Дело».