Мнение: Неприятные вопросы

03.09.2020, 13:52, Разное

Ну, и вдогонку за немецким заявлением об отравлении Навального. По всей видимости, это заявление базируется на достаточном числе доказательств того, что в анализах Навального было найдено вещество из семейства фторфосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Их достаточно много – после отравления Скрипалей на заседаниях ОЗХО российская делегация озвучила число похожих соединений этого семейства в районе шестидесяти. При этом ОЗХО предложила внести всё семейство "Новичок" в список запрещенного химического оружия, подпадающего под конвенцию о его запрещении.

Любые разговоры в России и заявления официальных лиц о том, что это неправда или тем более фальсификация, скорее всего, предназначены для внутреннего употребления. Туда же идут и размышления на тему, что нам это невыгодно. Этот этап пройден – немцы не рискнули бы делать заявление, да еще и с жесткими формулировками, не будь у них на руках железных доказательств их правоты. Вероятнее всего, наличие одного из веществ, которых можно отнести к "Новичку", сомнений не вызывает. И раз так – то версия о самоотравлении наркотиками, внезапным диабетом и прочими причинами может смело отбрасываться. Речь идет именно о покушении на убийство и никак иначе. Прямая речь Меркель выдержана в категорическом тоне: "…В клинике Шарите работали токсикологи бундесвера, они провели анализ биологических проб, взятых у Навального. Лаборатория бундесвера сейчас пришла к ясному однозначному выводу – Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его биологических пробах были без сомнения установлены остатки этого вещества. Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заткнуть ему рот…"

Здесь возникает две неприятные версии – убийство по приказу какой-либо госструктуры или убийство, которое было заказано и организовано частными лицами. Пусть даже при должностях.

Если за покушением стоит руководящее указание госструктур, то следует признать прискорбно низкий уровень квалификации исполнителей. Как и в случае со Скрипалями. Да и вообще, раз за разом вскрываемые спецоперации российских спецслужб наводят на мысль, что профессионализм – это уже в далеком прошлом. Уровень нынешних специалистов не вытягивает для проведения тайных операций – слишком много провалов. Случай с Навальным вообще выглядит анекдотом – на собственной территории собственного гражданина так и не удалось устранить, чтобы выдать это устранение за несчастный случай или перевести стрелки на кого-то другого. В общем, версия крайне обидная для спецслужб. Хотя чего обижаться – нынешние российские спецслужбы – они про зарабатывание денег, крышевание, обеспечение деятельности мафиозных структур. Все остальное – побочные, обременительные и необязательные дополнения, которые не должны мешать главной деятельности.

Если же покушались на Навального частные лица – то ситуация еще серьезнее. К их квалификации вопросов нет – откуда она у бандитов, но зато всплывает проблема утечек подпадающих под международные запреты отравляющих веществ. Либо технологий их изготовления (что скорее всего, так как такие вещества изготавливаются непосредственно перед применением. А это – опять-таки вопрос к спецслужбам, которые и должны следить за подобного рода процессами. Если частные лица могут изготовить вещество подобного класса, то где гарантия, что завтра они не распылят его в метро? Московском, берлинском или метро Нью-Йорка? Использование оружия массового поражения частными лицами – терроризм в чистейшем виде, причем не фейковый, а самый что ни на есть настоящий. В этом смысле обеспокоенность иностранцев выглядит вполне обоснованной. Лепить фальсифицированные дела на потоке – это одно, а реально бороться с терроризмом (в том числе и столь опасным) – это другое.

Поэтому вопросы к Путину вполне логичны. Раз ты руководишь этими спецслужбами, то тебе и давать ответ обеспокоенным соседям.

Одичание технологически развитой страны, какой был Союз, создает риски перехвата опасных технологий не только иностранными спецслужбами, но и криминалом. Причем даже неважно – криминалом частным или тем, который у власти. Обоснованно встает вопрос – если вы не можете контролировать распространение одного вида оружия массового поражения, то, возможно, вы уже вообще ничего не контролируете? В этом смысле желание США выйти из всех договоров о нераспространении и ограничении, где участвует Россия, выглядит вполне разумным – Штаты подписывали эти договоры с государством, которое способно выполнять свои обязательства. Если оно уже не в состоянии это делать – то зачем что-то соблюдать?

Покушение на Навального само по себе – вещь дикая. Но обстоятельства, в которых оно произошло, вынуждают задаваться вопросами, существенно более серьезными, чем даже жизнь одного человека.