Личное: “Он волшебный”

03.09.2020, 13:50, Разное

Тот факт, что первая близость – большое вложение со стороны женщины, не означает, что женщина может торговаться и манипулировать этим.

Наоборот. Чтобы в поле не появлялось ваших щипцов, вы должны показать, что относитесь к мужским заходам снизу с уважением и симпатией. Вы не должны упиваться властью и демонстрировать превосходство. Тем более презрение. И не должны вытягивать щипцами вложения и поклонения.

Представьте себе, насколько тошнотворно вы выглядите со стороны, когда манипулируете тем, что есть у каждой женщины, что не является вашим навыком или вашей заслугой.

Относиться к этому как к пустяку и то красивей (хотя невыгодно для вас), чем строить из себя госпожу, которая может наградить этим смерда, если он будет хорошо себя вести.

Научитесь относиться к этому моменту как к важному для вас, но очень простому для мужчины и простому в принципе, не торгуйтесь никогда, не набивайте цену, тогда сможете вступать в отношения с хорошей позиции: как уважающая себя и уважающая мужчину женщина.

kolovrata87

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Познакомились с М. на тиндере.

Я 4 дня как рассталась окончательно с предыдущим мужчиной, расставались поначалу друзьями месяц назад, а потом он писал-писал, слал мне статьи про то, какой должна быть нормальная женщина, и я не выдержала и написала “что у тебя в голове, что ты мне это отправляешь?”

Он выкатил огромнейший текст про то, что во мне не так, было неприятно, ничего не нашлась ответить, выводы сделала о себе.

Поплакала пару ночей над тем, какая я мразь и как человеку жизнь испортила, хотя старалась наоборот помогать под своей короной. Еще через 2 дня ушла в плановый отпуск на неделю и вот тиндер.

М.спросил телефон, сначала не дала. Спустя пару дней пишу сама и зову его за город на природу.

Он сразу согласился, сказал, поедем на его машине, смешно шутил, лёгкий. Через час приехал, позвонил, спросила, что за машина. “Мерседес бенц”, хотя на фото такой лопух простой, на что и повелась. Не хотела мажора, зная расшатанное от расставания состояние.

Оказалось, в жизни он красавец, у нас схожее образование, одни интересы, даже окружение частично пересекается, все так похоже, вплоть до хобби, оба ЗОЖспорт. НО. Он богат, я бедна.

Единственное, мои связи и сфера деятельности перекликаются с его некоторыми идеями, знаю, что могла бы в этом помочь.

Мне 32, живу в своей квартире, работаю, в карантин немного прокачала работу, увеличила доход, но я щенок чихуахуа рядом с овчаркой по сравнению с ним.

(Ну как обычно, сами видите, сделала вывод о разнице ОЗ и сейчас что будет делать? Встанет сверху. Рапаны всегда думают, что разницу ОЗ можно компенсировать своей большой короной. Хотя называют корону самоуважением)

Он постарше, 2 развода, 2 детей.

Общение с ним было сказкой, я приехала заново родившаяся.

Обратно голодные ехали, я еды кучу набрала, но он взял у меня только сыр, потом припоминал мне этот сыр, как я в машине кухонным ножом его резала и кормила его. Спрашивал, всех ли мужчин так в лес заманиваю и сыром кормлю. Ответила, что он первый и последний. Говорил не кормить его сыром больше никого.

На следующий день он позвонил, была занята, сказала, перезвоню.

Написала через несколько дней, проводя остатки отпуска в загородном доме родителей на огороде и в саду.

(Чтобы отблагодарить шикарного мужика за сказочное свидание она обломала его, обещала перезвонить, не перезвонила, и потом молчала несколько дней)

Пишу – привет, как ты?

Он ответил, что соскучился и ждал меня.

Слово за слово, как всегда с его милыми шутками, напросился ко мне в отчий дом с ночевкой.

Конечно, отказала.

(Когда читаешь, как важно и величественно рапунцели пишут про свою пещерку, создается ощущение, что они – не принцессы, а драконы, охраняющие сокровище. Девчонки, читающие это письмо. Вам нужно научиться не отказывать с трона, а вежливо уклоняться. Предложение – не оскорбление для вас, а комплимент, если только оно не в грубой форме. Вам выгодно отсрочить момент близости до более тесного знакомства, но никак не нагибая, не унижая, не задевая мужчину)

Через день еще раз написал, предложил приехать меня забрать, мол очень хочет пообщаться. Я сказала, что больше часа езды до меня, не проблема доехать самой и уже в городе встретиться. Сказал, не выдержит, ок, приезжай.

(Даже в этом милостивом “ок, приезжай” уже видна госпожа с перекошенным лицом. Девчонки, у вас ведь к 30 года от этого самого лица перекошены, от маски высокомерия, и никакими массажами это не исправить, если не повернуть колесики в голове в сторону уважения к мужчинам)

Приехал, я его потащила на великах воровать яблоки в заброшенных садах (правда заброшенных). Потом заблудились. Выехали на старый маяк, моя мечта была на него попасть! А тут случайно выехали, красота неземная, море в предзакатном солнце с вершины маяка…

Потом купались в полутьме, ныряли, сказал, что ему даже секса не надо, как я эротично выдыхаю после выныривания. Я смущалась.

Говорил, что все как в красивом кино.

(Хорошо, что красиво. Вроде она понимает, что ему должно быть приятно и интересно, и ему действительно приятно погулять по красивым местам. Только она комплименты приятному вечеру относит на свой счет и кормит этим корону)

Обратно ехали, он взял меня за руку. Меня ток пробил. Он сказал, надо же, через руки энергия идет, обычно члена хватает, а с тобой и члена не надо.

(Она тут умолчала, что сама сказала ему про ток. На что он ответил, что удивлен ее чувствительностью и пошутил, что значит ей хватит его рук, а члена его не надо. То есть он задет ее прошлым высокомерным отказом и припоминает ей это. Девчонки, задевает не то, что вы не соглашаетесь на секс, а то, как вы отказываете, каким тоном и из какой позиции)

Вообще были постоянные намеки на секс и шуточки на эту тему, я заводилась, но стеснялась его, поэтому вела себя как вобла, да и коробили некоторые типа этой. Он КСЖ, видимо.

(Парень онегин. И чем больше она манипулирует сексом, тем меньше ему хочется. Хотя у КСЖ тоже так, за исключением того, что может возникнуть злой азарт)

Через день сказал, что очень хочет еще со мной увидеться, куда мол едем? Предложила, поехали с ним еще в одно райское место, он там не был.

Место волшебное. Он волшебный.

Он так говорил порой, как будто уже прочил меня себе в жены, и я начала нахлобучивать корону на голову.

Шкатулка наполнялась красивыми фразами, в которых я почему-то углядела намеки на что-то серьезное.

(Понятно, что шкатулка наполнялась при помощи щипцов? Вот это ее кокетство про ток от рук, смущение трепетной лани на фоне высокомерных отказов – это щипцы, вытягивающие серьезные предложения. И открытая пасть дракончика “маловато будет, давай еще”)

Обратно ехали, и я слилась. Он рассказал про своих БЖ, выспрашивал меня про бывших. Я упомянула пару бывших, сказала, что поняла, что если есть общие цели и взгляды, но нет любви, отношения не получатся. И наоборот, если есть сильные чувства, но нет ничего общего, то тоже на этом далеко не уйдешь. Сказала, что хочу меру. Типа того. (Училка, я так понимаю).

Зачем вообще ответила про бывших, до сих пор не поняла.

(Можно представить как она не ответила бы. “Не будем об этом” – тоном завуча. Как бы вы ни извивались ужом, девушки, но пока не слезете со своего трона, пока не сделаете свои щи проще и скромней, не получится избегать багов)

Занес домой тяжелые вещи, хотел остаться, но я сказала, что завтра работа, из отпуска выхожу, и надо спать, что день был чудо, и что я счастлива, спасибо, блаблабла, увидимся.

(Опять говорит с ним как с мальчишкой прилипшим. Хотя ведь сама вцепилась в него уже и всем это понятно. Но “компенсирует” щипцы короной и приказы отдает)

Пару дней переписывались, говорил, что я его муза, вдохновляю его и со мной он раскрывается как ни с кем другим (не казанова ли вообще? Но работает же, и говорил, что ему крайне важна семья, он хочет нормальную).

(Смешно про казанову. А парень пытается ее во френдзону определить)

И вот вчера он спросил, когда и куда едем в следующий раз?

Мне кажется, до этого я была хотя бы в розовом поле, не замечала прям такой отрицательной динамики, кроме того, что на сексуальные намеки тушевалась и отшучивалась очень глупо.

(Тушевалась она, стараясь его возбудить и мотивировать посильней. Не понимает, что щипцы – это анти-секс и анти-спонтанность)

А тут одним диалогом вылетела в черное поле и уничтожила все.

Пишу ему уставшая после работытренировки – я уеду на неделю, вернусь тогда-то. Спросила, когда он сможет, я мол постараюсь подстроиться.

Сказал, свободен.

Я сказала, что он может ко мне в другой город приехать.

Он – забрать тебя и домой привезти?

Меня покоробило, он же не извозчик, сама могу приехать.

Я пишу – нет.

Он – а как??

Я – Хочу туда-то сходить и съездить (на источники). Если тебе такое нравится.

Он предложил в день, про который я ему писала, что он весь занят обучением.

Сказала – в этот день без меня.

На это хамство он спросил – зачем такое писать?

Я растерялась, понимая, что пишу отрывисто, резко и как-то грубо.

(Она только сейчас это заметила? Рапаны только тогда и замечают, что говорили с трона, когда ударяются головой о землю)

Сказала прости.

Начала юлить и говорить, что мол такие-то дела, не могу пока увидеться. И вообще я никого с тиндера в отчий дом не звала, кроме тебя. (тупая скалка, типа видишь, как тебя ценят, а ты не понимаешь).

(Она самое плохое не заметила. Что назвала этого мужчину “с тиндера”, несмотря на то, что они уже провели вместе “волшебные дни”)

Он спросил, при чем тут тиндер вообще. И выходит, мы МОЖЕТ БЫТЬ увидимся через неделю?

Я сказала – выходит так. Доброго дня.

(Шикарная женщина. Особенно шикарно так себя вести с мужчинами с высокой ОЗ)

Сидела в шоке от чувства того, что просто махом все убила своими заходами сверху.

(Это сорт зеленого винограда. Он бы и так ее бросил, но теперь она может считать, что убила сама. С предыдущим парнем у нее тоже так было. Он ее сам бросил, но она рыдала всю ночь, какая мразь и как измучила бедняшу)

С мужчиной мечты, которого присвоила. Ни с кем никогда не было столько общего плюс такое влечение с моей стороны и вроде как ответное с его, если верить его словам.

Это был наш последний диалог, после которого 2 дня он просто молчит, хотя до этого писал часто.

Уважаемая Эволюция, скажите, пожалуйста, остались ли тут какие-то ходы?

(Автор, да вы ни одного хода не сделали, только щипцами шарили, иногда доставая скалки)

Если нет, то был ли шанс у этих отношений?

И в какой момент я не отрефлексировала падения моей СЗ и пребывала под короной в уверенности, что все хорошо?

(Не понятно, про какое она падение. Видимо, считает, что ее СЗ от манипуляций сначала росла)

Стоило ли мне что-то самой написать, либо это была бы жирная точка?

(Она даже со мной кокетничает. Уверена, что мужик в нее был влюблен, что она его отшила сама, но делает вид, что написать ему можно только “прощай”, а не нормальное предложение встречи)

Спасибо Вам за всё. Спасибо за то, что дочитали. С уважением.

(Такое ощущение, что у некоторых женщин вместо носа – насос, которым они откачивают кровь для своей короны, как комариным хоботом. Прочитав разбор, она опять сладко порыдает как над письмом бывшего, какая она плохая, и накормит свою корону этим)