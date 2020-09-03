Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

03.09.2020, 13:48, Новости дня

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что не делал прививку от коронавируса, поскольку переболел и у него выработались антитела.

«Нет, я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю правда, идет дискуссия – надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет», – передает РИА «Новости» слова Кириенко на фестивале «Таврида-АРТ».

Творческий фестиваль «Таврида-АРТ» проходит в бухте Капсель в Крыму со 2 по 6 сентября, в нем принимают участие порядка 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства, для которых запланированы мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки. На фестивале также проходит грантовый конкурс, будет запущена самая большая в РФ онлайн-кастинг-платформа.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.