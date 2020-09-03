В РФ оценили рассуждения американских СМИ о «немыслимых ошибках НАТО»

03.09.2020, 13:48, Новости дня

«Сопровождения бомбардировщика истребителями – это дополнительное напряжение сил для авиации НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал заявление публициста Тома Рогана о том, что успешные перехваты российскими истребителями американских бомбардировщиков вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО».

«Перехват бомбардировщиков НАТО нашими истребителями – это плановая работа, – сказал военный эксперт Константин Сивков. – В рамках этих перехватов мы изучаем самолет вероятного противника и чем конкретно он занимается. И в учебном варианте отрабатываются вопросы уничтожения».

Собеседник также отметил, что РФ не находится в состоянии войны, поэтому бомбардировщики и разведчики НАТО могут свободно летать вне воздушного пространства РФ. «Их никто сбивать не собирается. Но перехват – это в том числе элемент отработки действий сил противовоздушной обороны в случае военного конфликта», – добавил Сивков.

Кроме того, обеспечение сопровождения бомбардировщика истребителями – это дополнительное напряжение сил для авиации НАТО. Истребители действуют, как правило, парами, и оснащены полным комплектом боеприпасов. Из-за этого они сжигают во время вылета до 16 тонн топлива», – пояснил эксперт.

Также он отметил, что бомбардировщики имеют намного больший радиус действия, чем самолеты истребительной авиации. Это означает, что далеко не везде истребители НАТО могут их сопровождать.

Этот факт в беседе с газетой ВЗГЛЯД подтвердил и генерал-полковник ВВС, Герой СССР Василий Решетников.

«Бомбардировщики выполняют задачу чаще всего в одиночестве. Они вооружены пулеметами и пушками для того, чтобы самостоятельно вести бой, если до этого дойдет – сказал собеседник. – Но если бомбардировщики НАТО будут летать с сопровождением – на способность российских ВКС отгонять их при помощи собственных истребителей это практически не повлияет повлияет».

Ранее публицист Том Роган в статье для Washington Examiner высказал мнение, что успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО».

Журналист проанализировал два подобных инцидента, которые произошли 28 августа над Балтийским и Черным морями. В обоих случаях российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США В-52, приблизившиеся к российской границе, передает РИА «Новости».

Роган подверг жесткой критике командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «немыслимых ошибках» и «серьезном тактическом просчете» альянса. По словам публициста, РФ «особенно не любит» полеты самолетов НАТО вблизи Калининграда и своей западной границы.

В связи с этим он задается вопросом, почему американские бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, хотя, по мнению Рогана, в НАТО должны были предвидеть «высокий риск» перехвата В-52 российскими самолетами.

По мнению автора статьи, министр обороны США Марк Эспер должен разобраться в ситуации с перехватами Россией самолетов альянса. Если командующие НАТО не изменят свою тактику, их необходимо заменить, заключает публицист.

Напомним, 28 августа российский Су-27 провел перехват американского, швейцарского и датского самолетов-разведчиков над Балтийским морем, а также бомбардировщика ВВС США над Черным.