 

“Срач из-за груди Литвиновой”. Подписчики режиссера обсудили ее бюст

03.09.2020, 13:35, Новости дня

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала с чашкой кофе в руке.

“Воспоминание о московских завтраках – непременно с кем-то любимым”, – написала она.

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 ) @bosco.cafe @bosco_di_ciliegi

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 2 Сен 2020 в 1:39 PDT

Подписчики обсудили платье актрисы и режиссера.

“Платье-то платье… Но не на висячую грудь”, – написала vnnfscbm.

“Нормальная грудь! В другом месте гадости пишите!” – ответила renatalitvinova_fan.

“Срач из-за груди Литвиновой, теперь я видела все. Ну это реально подкладка или платье такое, не будет грудь посередине, надеюсь, она эти комменты почистит”, – заявила kirasubashic.

“Платье не очень скромное, но вам очень идет”, – написала kristina_nepowinnix.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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