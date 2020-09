Беремннная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах

03.09.2020, 13:35, Новости дня

Американская модель Джиджи Хадид, которая вскоре родит первенца, на своей странице в Instagram поделилась бэкстейдж-роликами фотосессий.

“Производство”, – написала она.

Хадид позировала в прозрачном пеньюаре, белом топе и джинсах.

making-of 🙂

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Авг 2020 в 7:58 PDT

Ранее она публиковала снимки этих фотосессий.

“33 недели”, – писала модель.

33 weeks *

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Авг 2020 в 7:52 PDT

a few more from 7.26 *

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Авг 2020 в 7:50 PDT

Джиджи Хадид подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.