Беремннная Джиджи Хадид засветила живот в бэкстейдж-роликах
03.09.2020, 13:35, Новости дня
Американская модель Джиджи Хадид, которая вскоре родит первенца, на своей странице в Instagram поделилась бэкстейдж-роликами фотосессий.
“Производство”, – написала она.
Хадид позировала в прозрачном пеньюаре, белом топе и джинсах.
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making-of 🙂
Ранее она публиковала снимки этих фотосессий.
“33 недели”, – писала модель.
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33 weeks *
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a few more from 7.26 *
Джиджи Хадид подтвердила, что ждет первенца. Ранее TMZ сообщало, что отец ребенка – 27-летний британский певец Зейн Малик. По информации того же издания, пара ждет девочку.
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