Мнение: Перестановки в силовом блоке Белоруссии

03.09.2020, 13:07, Разное

Лукашенко провел перестановки в силовом блоке Белоруссии.

Глава КГБ Белоруссии генерал-лейтенант Вакульчик назначен госсекретарем Совета Безопасности Белоруссии.

Глава Гос.контроля Тертель займет пост руководителя КГБ Белоруссии.

Зам. Тертеля Герасимов возглависит Гос.контроль.

Бывший глава СБ Белоруссии Равков отправлен в отставку. Стоит напомнить, что Равков был главным спикером Белоруссии по делу о 33 ЧВКшниках. Ни на что не намекаю, но…

Теперь, как и в России, Совет Безопасности курирует бывший КГБшник.

Стоит отметить, что министра МВД Караева Лукашенко оберегает и не увольняет, как того требует оппозиция. Караев в текущей ситуации является гарантом лояльности МВД.

Поэтому он достаточно жестко заявляет, что всех кто нападал на сотрудников МВД, вычислят и привлекут к ответственности. По-сути, всех кто засветился на видео с нападениями на сотрудников и кого смогут опознать, ждут дружеские беседы с людьми Караева. Толстый намек на то, что чувство безнаказанности некоторых протестующих может оказаться ложным и последствия "праздника непослушания" догонят уже в сентябре.

PS. Также сегодня в Минск прилетел премьер РФ Мишустин. Причем не один.

Вместе с ним в российскую делегацию вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как не трудно догадаться, такая толпа не просто так прилетела – подготовка к переговорам Путина и Лукашенко идет полным ходом.

Стоит напомнить, что незадолго до выборов в Белоруссии, Мишустин достаточно прямо высказывался на тему интеграции:

"Я бы хотел отметить перспективы наших братских союзнических отношений, которые заложены в Союзном договоре. Вы были инициатором, уважаемый Александр Григорьевич, этого договора, отношений. Мне казалось бы, что если бы мы еще сделали усилие с правительством Белоруссии, в России, то могли бы найти достаточно большое количество мер, новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности Союзного договора",

Полагаю, в ближайшие недели усилия таки будут сделаны, а достаточно больше кол-во мер будет найдено.

PS2. Белоруссия утвердила "ассиметричные санкции" против прибалтийских шавок. Это также список чиновников и политиков, но в отличие от прибалтов, у белоруссов список закрытый – кого именно в него запихнули, умалчивают.

В организации протестов в Белоруссии Лукашенко сегодня снова обвинил Польшу, Украину, Литву и Чехию.

PS3. США довели до России на ряде дипломатических встреч, что если Россия применит силу в Белоруссии, то против нее введут новые санкции (эта музыка будет вечной), а текущие отношения между США и РФ станут еще хуже, чем они есть сейчас.