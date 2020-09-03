 

Кремль — об отравлении Навального

03.09.2020, 13:05, Разное

«Нет никакого повода для обвинений российского государства».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у страны нет поводов для возбуждения уголовного дела из-за отравления политика Алексея Навального и что причин для обвинения РФ в произошедшем сейчас нет.

«Я бы аккуратно говорил насчет обвинений российского государства, все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства, — сказал он. — Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи» (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что Генпрокуратура РФ направила запрос немецким властям, но ответа пока не получила. «В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы безусловно заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны», — приводит его слова «Медуза».

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления.  Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера. В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла РФ для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Политик уже 15 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Источник: Новая газета



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