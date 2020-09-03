Краска для волос и рак: есть ли связь?

03.09.2020, 13:00, Разное



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Исследование показало, что у женщин, которые самостоятельно красят волосы, риск развития большинства раковых опухолей не повышен.

Новые данные исследователей согласуются с позицией Всемирной организации здравоохранения, согласно которой краска для волос – возможный канцероген, который может представлять опасность только для людей, которые работают с ней ежедневно.

В 2019 году ученые указывали, что существует вероятная связь между использованием краски для волос и увеличением риска развития рака молочной железы. В 2002 году ученые заявляли, что регулярное окрашивание волос связано с раком мочевого пузыря. Однако ни одна медицинская организация сегодня не считает убедительными доводы в пользу увеличения риска рака под действием краски для волос.

В новом исследовании ученые рассмотрели данные о 117200 американских медсестрах. Те ответили на ряд вопросов, связанных со здоровьем и образом жизни, включая вопросы об уходе за волосами. За участницами исследования наблюдали 36 лет.

Исследование показало, что у женщин, которые когда-либо красили волосы постоянными красителями, большая часть злокачественных опухолей развивался не чаще, чем у женщин, никогда не делавших этого.

Краска для волос не была связана с риском рака мочевого пузыря, мозга, толстой кишки, почки, легкого, крови, а также большей части злокачественных опухолей кожи и молочной железы.

Среди опухолей, риск которых был немного увеличен у женщин, которые красили волосы, были базальноклеточный рак кожи, рак яичника, лимфома Ходжкина и некоторые виды рака молочной железы. Ученые отметили, что риск был более выразительным у женщин со светлыми волосами, он возрастал при более частом использовании краски.

«Связь, о которой сообщают авторы, очень слабая. Учитывая небольшое количество случаев рака в исследовании, эти связи могут оказаться случайными», – сказал в комментарии Science Media Centre профессор Пол Фароа (Paul Pharoah) из Кембриджского университета. По его мнению, эти данные не очень убедительны.

Сами авторы считают, что их данные «дают некоторое успокоение по поводу опасений, что личное использование постоянных красителей может быть связано с риском рака». Они указывают, что исследование наблюдательное, то есть, не доказывает, что краска для волос – причина каких-либо рака.