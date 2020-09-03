Звезда «9 роты» Смольянинов берется за эпизодические роли ради большой семьи

03.09.2020, 12:53, Разное

Актер Артур Смольянинов, снявшийся в фильме Федора Бондарчука «9 рота», признался, что теперь берется за любые роли, включая эпизодические сцены, чтобы прокормить большую семью. Об этом артист пояснил в программе «Кино в деталях».

По словам Артура Смольянинова, раньше ему предлагали больше ролей, и он мог позволить себе выбирать. Но когда предложений нет, то приходится идти и работать. Сейчас его амбиции стали меньше, поэтому актер перестал ждать крупных ролей.

В молодости Артур Смольянинов отличался сложным характером, мешавшим ему в общении с коллегами. Однако после женитьбы на Дарье Мельниковой и рождения 4-летнего Артура и годовалого Макра он стал мягче и проще. Теперь он старается принимать участие во всех проектах, где ему предлагают сняться, поскольку на нем висит груз ответственности перед большой семьей.