Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

03.09.2020, 12:48, Новости дня

Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт достигло 68 млрд долларов, что делает ее самой богатой женщиной в мире, следует из обнародованных данных рейтинга самых состоятельных людей в мире агентства Bloomberg.

Скотт опередила в списке Франсуазу Беттанкур-Майерс, которой принадлежит косметическая компания L’Oreal. Также в июле Скотт была признана самой обеспеченной женщиной в США, обойдя дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, которая, по последним подсчетам агентства, располагает 63,6 млрд долларов, передает ТАСС.

В общем рейтинге богатейших людей мира экс-супруга Безоса занимает 12-ю строчку.

Напомним, Скотт после развода получила 4% акций Amazon – крупнейшего в мире онлайн-ритейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка 38,3 млрд долларов. Стоимость акций компании резко возросла на фоне коронавируса.

Состояние самого Безоса составляет 207 млрд долларов.

Напомним, бывшая телеведущая Лорен Санчес, любовница главы Amazon Джеффа Безоса, подала на развод с мужем Патриком Уайтселлом на следующий день после официального расставания своего любовника с женой.