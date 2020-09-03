Прокуратуре могут разрешить возбуждать дела против дипломатов

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03.09.2020, 12:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрокуратуру в новом законопроекте могут наделить правом возбуждать дела в отношении дипломатов, министров, сотрудников спецслужб, сообщил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Пока обсуждаются категории дел, которые будут в рамках повышения полномочий прокуратуры… В первую очередь, возможно, это спецсубъекты будут, так называемые. То есть это категория лиц, в отношении которых специальная процедура должна быть соблюдена в возбуждении: это и дипломаты, это и депутаты, это и министры, это и спецслужбы, и так далее», – сказал РИА «Новости» Лысаков.

По его словам, категорию таких лиц могут расширить, текст проекта находится на обсуждении.

В январе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.



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