 

Юлия Ковальчук травмировалась при падении с лестницы

03.09.2020, 12:17, Разное

Российская певица Юлия Ковальчук получила травму при падении с лестницы. Однако досадный инцидент сама певица назвала «легким испугом», поскольку получила небольшую ссадину на ноге.
Последствия от падения Юлия Ковальчук продемонстрировала в видеоролике, который она опубликовала в Instagram, когда находилась на процедуре массажа. Певица попросила своих подписчиков и поклонников аккуратней ходить по лестницам.

Пользователи Сети посочувствовали исполнительнице, но отметили, что раны «до свадьбы заживут». Кроме того, поклонников Юлии Ковальчук восхищает ее физическая форма и молодость хотя ей уже 37 лет. Сама исполнительница ранее признавалась, что у нее есть три рецепта красоты и молодости. Она старается правильно начинать день, не злоупотреблять макияжем, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.



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