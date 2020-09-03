“Не думала, что когда-нибудь выставлю это”. Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения

03.09.2020, 12:15, Новости дня

Экс-солистка группы “ВИА Гра” Санта Димопулос 3 сентября на своей странице в Instagram опубликовала фотоколлаж из снимков, сделанных до начала похудения, и фотографий, на которых она демонстрирует постройневшую фигуру.

“Не думала, что когда-нибудь выставлю это. На фото разница в семь месяцев. Питание, спорт, процедуры по телу. Строго, регулярно и дисциплинированно”, – рассказала она.

Отвечая на комментарии фолловеров, Димопулос рассказала, что за это время избавилась от 15 килограммов.

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Не думала, что когда-нибудь выставлю это ДО/ПОСЛЕ На фото разница в 7 месяцев) Питание, спорт, процедуры по телу. Строго, регулярно и дисциплинированно Расскажите о своих секретах вхождения в форму #нетничегоневозможного

Публикация от * * (@santadimopulos) 3 Сен 2020 в 2:02 PDT

Димпопулос была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она является чемпионкой мира по фитнесу (2011).

В сентябре 2019 года Димопулос во второй раз стала мамой. От гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой у певицы есть 10-летний сын Даниэль. Нынешний супруг Димопулос – совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко.