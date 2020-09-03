 

В Луганской области ликвидированы три очага пожара – ГСЧС Украины

03.09.2020, 12:15, Новости дня

По состоянию на 11.00 3 сентября в Луганской области ликвидированы три очага пожара. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ГСЧС, проводилось тушение шести очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений.

Ликвидированы возгорания вблизи села Бараниковка Кременского района, около села Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенском лесничестве.

Сейчас продолжается тушение еще трех очагов, один из которых (между селом Болотенное и пгт Станица Луганская в Станично-Луганском районе) локализован.

Работы по тушению пожаров спасатели координируют с командованием операций Объединенных сил.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции Объединенных сил.

По данным ГСЧС, в результате пожаров погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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