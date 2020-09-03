Кравчук: Было бы правильно, если бы Рада потребовала выполнения Будапештского меморандума

03.09.2020, 12:15, Новости дня

Механизм реализации положений Будапештского меморандума не прописан, тем не менее Верховная Рада могла бы потребовать выполнения его положений. Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” заявил первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

“Думаю, было бы очень правильно, чтобы Верховная Рада не какими-то постановлениями, а мощной декларацией или мощным документом, который берет за душу, открыто обратилась, что Украина требует выполнения этого документа. Разговоры, что там чего-то нет…” – сказал он.

Он уточнил, что механизм реализации положений Минского меморандума не прописан.

“Ну вот, скажем, Америка говорит, что “будем защищать суверенитет Украины”. Как? Силой? Войной? Если бы там было написано, что “мы вместе, страны-подписанты, приложим усилия к защите Украины, если кто-то…” Тем более недопустимо, если это сделает страна-подписант. Сразу Россия поймет. А так – она сказала… Больше того, я слышал не от действующих лиц Америки, а от [Мадлен] Олбрайт, она была госсекретарем [США], потом ушла. Она сказала, что неплохо все, но нет механизмов, нет документа, который бы сказал не только что делать, но и как”, – сказал он.

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление.

Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявили в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube